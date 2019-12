Rizzo Pinna: “Periodo turbolento, ma siamo stati bravi a restare uniti. Il calore dei tifosi…”

Parola ad Andrea Rizzo Pinna.

L’attaccante del Palermo, fortemente voluto da mister Rosario Pergolizzi, non ha trovato molto impiego in questo girone d’andata di Serie D con la maglia rosanero. Per lui, soltanto 30 minuti giocati in campionato, da subentrato. Eppure, data l’emergenza in attacco a causa degli infortuni, il classe 2000 potrebbe tornare utile al club del duo Mirri-Di Piazza.

Il giocatore, protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile”, in onda su TRM, ha ripercorso la sua ancora breve carriera e ha parlato del momento che sta vivendo al Palermo: “Il campionato sta andando bene, adesso ci aspetta l’ultima che è una delle più importanti e poi andiamo tutti in vacanza e saremo felici e contenti. Dopo il Savoia un periodo turbolento, ma siamo stati bravi a rimanere uniti anche dopo le due sconfitte. In questa categoria è importante la compattezza e l’allenarsi sempre con la stessa voglia. Poi i risultati arrivano, siamo un gruppo forte e una squadra che più è unita più è forte, speriamo di continuare così. Palermo femminile? Mi è capitato di guardare partite di calcio femminile, è una cosa molto positiva perché anche le donne devono poter giocare a calcio. Inter, Spal e Atalanta? Ho conosciuto belle realtà, fare tutta la trafila nelle giovanili dell’Atalanta e poi andare all’Inter, un ambiente bellissimo, e infine alla SPAL, sono tutti ambienti di Serie A e ti porti un bagaglio incredibile. Agrigento? Mia mamma è nata lì, mio padre è nato in Emilia ma ha comunque legami con la Sicilia. Il calore dei tifosi è stato incredibile, a Petralia è stato emozionante vedere tutta quella gente al primo allenamento di una squadra che sì, ha una piazza da Serie A, ma è comunque in Serie D“.

