Ritiro Palermo, Mirri: “Qui condizioni eccellenti, sarà lo stesso a Torretta. Prima maglia…”

Il Palermo di Eugenio Corini è appena arrivato a Pinzolo per la seconda parte di ritiro. Presente, alla sessione di allenamento odierna, il presidente rosanero, Dario Mirri. Le sue parole: “Viaggio iniziato ieri mattina per come Palermo si è...

Le sue parole: “Viaggio iniziato ieri mattina per come Palermo si è svegliata, con difficoltà ma siamo arrivati. Palermo ha subito qualcosa di imprevedibile e indecente. Poi qualcuno ce lo spiegherà un giorno. Bilancio ritiro? Bene. Ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare. I ragazzi stanno bene, ho parlato con loro e anche con Corini. Si inizia un percorso che tra qualche tempo proseguirà a Torretta con continuità, che è sempre stata una difficoltà e un limite. La maglia? Capisco che può piacere e non piacere, a me piace moltissimo. È rosanero, i colori più belli del mondo. Più o meno rosa, ogni anno se ne parla all’infinito. Ognuno ha i propri giudizi”.