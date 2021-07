Ritiro Palermo, day 1: l’arrivo dei rosa e le parole di Filippi. Il diario di bordo

Il diario di bordo della prima giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi. Dall'arrivo in Campania alle dichiarazioni del tecnico originario di Partinico

⚽️

Di Nicolò Cilluffo.

Perplessità di ogni sorta fugate all'incipit della nuova avventura rosanero. Il centro sportivo polivalente di San Gregorio Magno - location destinata ad ospitare il ritiro del Palermo FC - merita un plauso per la gestione ottimale dell'impianto in cui sosteranno i rosanero sino al 2 agosto 2021. Struttura che ha in dote un campo ad undici regolamentare (64.5 X 105) in erba vera, una foresteria con camere da letto e area ristoro, un campetto da calcio a cinque, un campo da tennis (in attesa di ristrutturazione) ed anche un campetto indoor che può essere adibito a palestra. La cura quotidiana e sistematica dei dettagli rende il centro sportivo polivalente un fiore all'occhiello per il paese di San Gregorio Magno.

Il Palermo di Giacomo Filippi si è recato in sede dopo il viaggio in nave che ha visto sbarcare i rosa a Napoli. Lorenzo Lucca l'unico assente rispetto alla lista dei convocati diramata dal club rosanero nella giornata di sabato. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, al centravanti originario di Moncalieri sono stati concessi due giorni di permesso in attesa dell'evoluzione degli eventi per quanto concerne la trattativa per l'approdo dello stesso al Pisa.

Giro di perlustrazione, briefing e subito squadra in campo per la prima sgambatura campana. Le idee di Filippi sono chiare e lampanti: lavoro, abnegazione e dedizione. E lo stesso coach originario di Partinico ha sottolineato a più riprese - nel corso della conferenza prima e degli allenamenti poi - quanto per lui sia importante lo spirito di sacrificio e la garra di ogni calciatore. "Le cose si fanno bene, altrimenti non si fanno", alcune delle parole espresse dal mister rosanero nel corso della prima seduta pomeridiana d'allenamento in ritiro.

Nel pomeriggio il Palermo ha svolto un lavoro di forza integrato ad esercitazioni di matrice aerobica. Nella parte finale della seduta partite a tema con sponde e, infine, partitella finale 10 vs 10 a metà campo. Smarcamento, sovrapposizione, ricerca del terzo uomo: alcuni dei concetti principali espressi dall'ex secondo di Boscaglia nel corso della seduta d'allenamento pomeridiana.

In quel di San Gregorio Magno presente anche il ds Castagnini con occhi vigili al campo ma con orecchie incentrate sui movimenti di calciomercato che serviranno per completare l'organico a disposizione di Filippi. E lo stesso mister del Palermo ha sottolineato - nella prima conferenza stampa della nuova stagione - quanto possano rivelarsi importanti i nuovi innesti attesi da tifosi, addetti ai lavori e dirigenza.

Il Palermo che verrà inizia a prendere forma. Lavoro, spirito di gruppo e sacrificio: componenti fondamentali per rendere più rosa che nero l'imminente futuro della compagine siciliana del presidente Dario Mirri.

