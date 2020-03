Rinaudo: “Floriano fa la differenza, sarà l’arma in più del Palermo. Serie D? Campionato difficile”

Leandro Rinaudo parla della sua avventura al Palermo.

Il direttore tecnico del settore giovanile rosanero, ai microfoni di Tgs, è tornato sulla vittoria ottenuta contro il Nola e sull’apporto dato alla squadra in queste ultime settimane da Roberto Floriano.

“La sfida contro il Nola è stata una partita importante, la squadra si è compattata e nell’arco dei novanta minuti ha cercato spesso il gol. Floriano? Veniva da una situazione particolare dato che a Bari non aveva giocato tantissimo, gli è servito un po’ di tempo per entrare nei meccanismi della squadra. Parliamo di un calciatore che potrebbe fare la differenza anche in Serie C e quindi direi che potrà rappresentare un’arma in più per il Palermo. Palermitani che affrontano il Palermo? Si vede che si impegnano il doppio, mettono in campo la voglia giusta per fare bella figura anche se hanno il Palermo nel cuore. Lo abbiamo visto a Licata. Nel corso della mia carriera ho affrontato la squadra della mia città quando vestivo la maglia del Siena, ho fatto gol e dato tutto me stesso perché il mio obiettivo era quello di tornare. Sono davvero felice di far parte di questa società, il campionato di Serie D non è per nulla facile e quindi chi pensa che il Palermo debba vincere a mani basse si sbaglia”.