Riforma Coppa Italia, Vulpis: “Esclusione dei club di Serie C? Ecco il nostro progetto”

Non si spengono i riflettori sulla riforma della Coppa Italia.

Non si placano le polemiche sul nuovo format della Coppa Italia – varato il 5 maggio scorso dalla Lega Serie A, che ha portato all’esclusione della Serie C dal torneo, e all’approvazione solo di 40 squadra di Serie A e Serie B. A tal proposito si è espresso a riguardo il vice presidente di Serie C, Marcel Vulpis, che nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoC.com, ha fatto il punto tra Coppa Italia e non solo.

“L’eventuale esclusione dei club della Lega Pro dal format della Coppa Italia ci ha portato ad una profonda riflessione interna in sede di Consiglio Direttivo. Da qui l’idea su questo specifico tema di muoverci anche in modo più snello più veloce più innovativo rispetto al passato. Ecco che è nata la commissione con competenze diverse e complementari. Da un lato ad esempio Alessandra Bianchi del Padova calcio e membro del Cons Dir, dall’altro il n1 dell’Olbia calcio Alessandro Marino docente di economia fino ad arrivare al sottoscritto e al presidente Ghirelli. La questione Coppa Italia tocca diversi ambiti: politica sportiva, rapporti tra le Leghe, marketing, economia, finanza e nuovi format sportivi. Abbiamo dimostrato una visione più moderna e collegiale della governance e questo in fase di dialogo con la Lega Serie A quando avverrà avrà un suo impatto più che positivo. Oggi siamo agli occhi dei media probabilmente la Lega più moderna, reattiva e con una visione collegiale in fase decisionale. E’ un modello che mi aspetto verrà ripreso e seguito anche da altre organizzazioni sportive“.