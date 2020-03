Ricciardo: “Restano otto finali, con Pergolizzi tutto chiarito. Silipo e Lucca? Se non fanno minimo 15 anni tra B e A…”

“Savoia? Non diamo molta importanza a questo aspetto. Sappiamo che ci saranno 8 finali e ne dobbiamo vincere almeno sei, non importa chi affronteremo prima“.

L’attaccante del Palermo, Giovanni Ricciardo, ha le idee chiare. L’obiettivo dei rosanero è quello di raggiungere la Serie C, per l’ex centravanti del Cesena non ha importanza come e contro chi arriveranno i punti, la cosa fondamentale e arrivare al traguardo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il classe 1986 ha poi parlato del piccolo screzio avuto con mister Pergolizzi in occasione della sua sostituzione contro il Nola: “Sì tutto risolto. È normale che un attaccante dopo due mesi di lontananza dal campo voglia giocare tutta la gara, visto che si era anche messa bene per noi. Non ho avuto molte occasioni e per questo ero arrabbiato, penso però di avere giocato per la squadra“.

Il rendimento di Ricciardo negli ultimi mesi è stato al di sotto delle sue possibilità, anche se il centravanti è stato anche condizionato da un infortunio: “Una maledizione. Tutto è iniziato dalla partita con l’Acr Messina quando mi è venuto quell’attacco influenzale. Ho saltato tre partite e lì qualcosa è cambiato, poi l’infortunio a inizio girone d’andata, proprio quando mi sentivo davvero bene, mi ha tagliato le gambe. Per fortuna nel calcio si resetta tutto. Ho voglia di fare un finale di stagione importante per riprendermi quello che è stato mio per tanto tempo“.

Infine, l’attaccante rosanero ha parlato di Silipo, Lucca e Floriano, attaccanti arrivati in Sicilia nel mercato di gennaio: “Se i due ragazzini non fanno minimo 15 anni tra B e A hanno fallito. Hanno tecnica di base da giocatori di Serie A. Devono crescere, se si rendono conto del loro potenziale hanno un grande futuro davanti. Floriano fa la differenza, ha qualità di categorie superiori, dopo l’infortunio di Santana è quanto di meglio la società potesse prendere e lo sta dimostrando“, ha concluso Ricciardo.