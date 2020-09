Riapertura stadi, il Codacons attacca Sileri: “Porteremo in tribunale chi autorizzerà idee folli”

Il Codacons attacca il viceministro Pierpaolo Sileri.

Lo scorso 19 settembre, il Governo ha dato il via libera alla riapertura degli stadi, in ogni partita di Serie A, per un massimo di mille spettatori. La decisione – provvisoria quanto a forme e cifre – è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.

Nelle ultime ore, però, si stava pensando di lavorare per riaprire progressivamente gli impianti sportivi per tutte le competizioni. L’obiettivo da qui al 7 ottobre, quando arriverà il nuovo Dpcm, infatti, è quello definire, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, una percentuale di ingressi rispetto all’effettiva capienza dell’impianto in questione. Un’idea che non è affatto piaciuta al Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e al presidente Carlo Rienzi, che ha bocciato sul nascere la proposta.

“Speriamo vivamente si tratti di un pensiero personale che non rispecchia la volontà del Governo. Riaprire gli stadi significherebbe infatti esporre una consistente fetta di popolazione al rischio di contagi da Covid, e vanificherebbe tutti gli sforzi fatti finora per limitare la diffusione del virus nel nostro paese. Se il Governo andrà nella direzione di riaprire gli stadi ai tifosi aumentando la capienza finora limitata a 1000 persone, i responsabili di tale decisione saranno chiamati a rispondere personalmente dinanzi ai tribunali dei danni provocati ai cittadini in caso di contagi presso gli stadi”, si legge in una nota pubblicata del presidente Rienzi.