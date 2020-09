Riapertura stadi, Gravina: “Mille tifosi segnale importante, ma sono pochi. Ora mi aspetto una cosa”

Parola a Gabriele Gravina.

Il governo ha dato il via libera alla riapertura degli stadi: da ieri, domenica 20 settembre fino al 7 ottobre, in ogni partita di Serie A potranno essere ammessi mille spettatori. La decisione – provvisoria quanto a forme e cifre – è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.

Riapertura stadi, l’annuncio di Spadafora: “Ammessi 1000 spettatori alle competizioni all’aperto”

Il Presidente della FIGC, ha così commentato il nuovo provvedimento, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1: “Aver ammesso mille spettatori è un segnale importante, anche se sono davvero pochi. La gradualità deve essere proporzionale, il rispetto del distanziamento sociale darebbe l’esatta sensazione dell’occupazione dello spazio negli stadi. L’Italia ha bisogno di tornare alla normalità, in tutti i settori – ha proseguito -, senza perdere di vista la sicurezza. Ha bisogno di vivere emozioni e passioni. Ora mi aspetto che tali misure vengano estese anche in Serie B, Serie C e ai dilettanti. Il ministro Spadafora ha garantito sulla parità di trattamento e sono fiducioso, anche perché sarebbe una contraddizione inspiegabile. Mi auguro che ci sia una riflessione profonda sul tema. I tifosi sono l’anima del calcio e deve essere recuperata. Il sistema ha dimostrato grande responsabilità, superando lo scetticismo diffuso di chi non voleva far ripartire lo scorso campionato”, ha concluso Gravina.