Reja: “Mancini ha rilanciato l’Italia. Serie A? Dico la mia su Milan e Juve, tutto sulla lotta Scudetto”

Parla Edy Reja.

L’ex alAtalanta, Lazio e Napoli, attuale commissario tecnico della Nazionale albanese, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, con un campionato che vede la Juventus inseguire il Milan in testa alla classifica di Serie A, ma comunque apertissimo.

MILAN –“Con l’avvento di Ibra, e di Pioli, che ha creato una compagine forte, il Milan ha fatto vedere un grande calcio: i rossoneri hanno una rabbia incredibile su ogni pallone e poi hanno una rosa adeguata per coltivare certe ambizioni. Se a gennaio c’è da aggiungere qualcosa, il Milan lo farà di certo. I rossoneri possono andare al di là della qualificazione per la Champions”.

NAPOLI – “Il Napoli, rispetto agli altri anni, ha mantenuto tutti, a parte Callejon: ieri sera stava pure giocando bene, poi è arrivata l’espulsione di Bakayoko. Mi aspettavo qualcosa di più da Insigne, da Lozano o da Politano. L’assenza di Osimhen ha pesato, ma il Napoli può riprendersi. Per lo scudetto la lotta è aperta”.

ITALIA – “Roberto Mancini sta facendo un ottimo lavoro con la Nazionale – aggiunge – ha messo assieme un’ottima squadra, rilanciandola, bisogna fargli i complimenti: se un giorno dovessimo trovarci di fronte l’Italia sarà difficile farle lo sgambetto; se dovessimo riuscirci, significa che saremo cresciuti tanto”.

ALBANIA – “La ‘mia’ Albania è un insieme di calciatori che giocano all’estero: tutti. Però, grazie a un lavoro di reclutamento, stiamo cercando di mettere assieme una bella rosa: noi ci crediamo molto. Il migliore? Forse è la punta Sokol Cikalleshi, che gioca con i turchi del Konyaspor: non segna molto nel proprio club, ma per noi è molto importante. Per il resto monitoriamo giovani talenti fra i 13 mila tesserati nel Paese”.