Reggina, ufficiale il cambio di proprietà: da definire il futuro di Stellone

Ufficializzato il passaggio di consegne a Felice Saladini, è tempo di definire il progetto tecnico. Roberto Stellone, che nelle ultime settimane ha voluto attendere l'evolversi della situazione senza ascoltare eventuali altre proposte, nella giornata di martedì incontrerà il ds Taibi per definire il suo rinnovo. Salvo clamorosi colpi di scena, come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il tecnico ex Palermo dovrebbe rimanere ben saldo sulla panchina della Reggina. C'era stata un"Idea Bonatti (ex Primavera Juve), ma la priorità è quella di proseguire con Stellone.