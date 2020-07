Reggina, le prime parole di Lafferty: “Sono un combattente, adesso ho solo un obiettivo”

Kyle Lafferty è calciatore della Reggina.

Irlanda del Nord, la confessione di Lafferty: “Puntai una pistola alla testa di Michael O’Neill”

L’attaccante nord-irlandese passato anche da Palermo e più volte accostato negli ultimi tempi ai rosanero, ha scelto di proseguire la propria carriera in Calabria. Il centravanti ex Norwich e Glasgow Rangers ha sostenuto questa mattina le visite mediche di rito e firmato un contratto biennale che lo legherà agli amaranto per le prossime due stagioni. Le prime parole di Lafferty rilasciate al sito ufficiale del club.

Calciomercato Reggina, ecco Lafferty: l’ex Palermo questa sera in città. Il comunicato del club

“Sono contento di essere qui. La trattativa andava avanti da due settimane, ora voglio giocare una stagione importante. Penso che la gente abbia capito che sono un combattente, darò il 110% per questa squadra“.