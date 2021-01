Reggina, il toccante saluto di De Rose: “Me ne vado in silenzio, così come sono arrivato. Vi porto nel cuore”

È ufficiale: Francesco De Rose è un nuovo calciatore del Palermo.

L’affidabile e navigato centrocampista originario di Cosenza ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. Pupillo dell’ex tecnico della Reggina, Domenico Toscano, con il quale ha condiviso i trascorsi professionali intensi e gratificanti sia a Cosenza, sia in maglia amaranto, il classe ’87 conosce a menadito la categoria: oltre ad avere collezionato 61 partite in Serie B, sfiorando la A proprio con la Reggina, in Serie C ha giocato ben 263 gare in tutti e tre i gironi, segnando 15 reti.

CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: DE ROSE E’ ROSANERO. I DETTAGLI

De Rose, che andrà a rinforzare l’organico di Roberto Boscaglia, ha affidato ai social il suo caloroso messaggio di arrivederci: parole che non hanno certamente lasciato indifferenti i tifosi amaranto: “Avrei mille cose da dirvi per ringraziarvi dell’affetto che mi avete dato in questo anno e mezzo. Abbiamo vissuto emozioni che resteranno indelebili nella mia mente”.

Palermo, De Rose è un nuovo calciatore rosanero: su Facebook il commento di Di Piazza

“Indossare questa maglia e rappresentare questa città per me è stato motivo di orgoglio – ha proseguito il classe ’87 -. Oggi per me comincia una nuova avventura ed era doveroso scrivere qualcosa a voi che mi avete adottato e fatto sentire a casa dal primo giorno! Me ne vado in silenzio, così come sono arrivato, ma nel mio cuore sentirò per sempre le vostre urla. Ciao Reggio. Il vostro capitano”, ha concluso De Rose.