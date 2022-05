Reggiana, tegola Cigarini: infortunio al ginocchio e cambio obbligato. Le ultime

Luca Cigarini è uscito estremamente dolorante nel finale della gara d'andata contro la FeralpiSalò, facendo preoccupare non poco la Reggiana per una rotazione innaturale del ginocchio destro

In casa Reggiana preoccupano le condizioni di Luca Cigarini. L'esperto centrocampista della formazione allenata da Aimo Diana è dovuto uscire aiutato da alcuni compagni di squadra nel finale dell'andata playoff contro la FeralpiSalò. Cambio obbligato e mani nei capelli per uno scontro di gioco che ha coinvolto il ginocchio destro dell'ex Atalanta in una rotazione innaturale che ha lasciato a terra il centrocampista richiamando subito l'attenzione dello staff medico emiliano. Nelle prossime ore sono attesi i risultati degli esami strumentali di rito che decreteranno l'eventuale stop del numero 8, che potrebbe saltare così il ritorno contro la FeralpiSalò e addirittura l'eventuale semifinale playoff. Dai primi check effettuati nello spogliatoio si teme una chiusura anticipata della sua stagione, con la Reggiana che dovrebbe incassare così un duro colpo nel perdere il suo faro in mezzo al campo.