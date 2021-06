Reggiana, ecco Diana: l’ex Palermo è ufficialmente il nuovo allenatore

Per l'ex tecnico del Renate contratto annuale con la Reggiana con rinnovo automatico di un altro anno in caso di promozione in Serie B

⚽️

E' fatta per l'arrivo di Aimo Diana alla Reggiana.

L'ex tecnico del Renate ha raggiunto l'accordo con i granata, firmando su base annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Per l'allenatore bresciano, dopo la buona stagione con il Renate, inizierà dunque una nuova avventura in Serie C. A comunicarlo è lo stesso club tramite una nota ufficiale.

"AC Reggiana è lieta di comunicare che Aimo Diana sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra. Con il tecnico bresciano è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2022 con un rinnovo automatico per la stagione successiva in caso di promozione in Serie B.

Il nuovo tecnico della Reggiana sarà presentato ufficialmente alla stampa nella mattinata di lunedì 7 giugno nella sala stampa della sede di via Brigata Reggio, 32 a Reggio Emilia. Saranno comunicati l'orario e tutti i dettagli sull'incontro".