Real Madrid, Zidane: “Testa solo al campo. Clasico? Una semplice partita di calcio, il Barcellona…”

Manca sempre meno a Barcellona-Real Madrid.

Sale l’attesa per il Clasico tra blaugrana e Blancos, in programma domani sera al “Camp Nou”, dopo il rinvio dello scorso 26 ottobre avvenuto a causa delle manifestazioni indipendentiste in Catalogna. Un impegno importante che metterà difronte le due principali squadre che attualmente “comandano” la Liga. Sfida, alla vigilia dalle quale, il tecnico Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa.

“Sarà una semplice partita di calcio. Ci sarebbero molte cosa da dire ma alla fine, ciò che la gente vuole, è vedere una buona partita di calcio, niente di più. Dispositivo di sicurezza pianificato per le squadre? Niente mi preoccupa, sono felice. Ed è il caso di esserlo tutti, siamo felici di giocare una partita del genere, un Clasico. Ricordo quando mi è capitato di giocarlo, beh, vivi per disputare questo tipo di partite”.

“Paura che la partita venga sospesa? No, dobbiamo pensare di giocare – ha ammesso Zidane – Per quanto riguarda il resto, di ciò che accade fuori potremmo parlarne una settimana. Noi dobbiamo pensare solo al campo, niente di più. Penso solo a questa partita, perché è la prossima . Affronteremo un rivale che sta disputando una buona stagione. Spero di vedere una buona partita, al di là del risultato, conta il modo in cui giocheremo. Io mi concentro sul lavoro giorno per giorno anche perché so che le dinamiche cambiano ogni giorno. Se pensassi sempre a cosa può accadermi, cambierei mestiere”.