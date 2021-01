Sospiro di sollievo per Zinedine Zidane e per il Real Madrid.

E’ risultato negativo al secondo tampone il tecnico blancos, Zinedine Zidane, venuto a contatto con un positivo nei giorni scorsi e per questo posto immediatamente in isolamento in attesa dell’esito del nuovo test. Una notizia che fa tornare il sereno nel club madrileno, che rischiava di dover raggiungere Pamplona per la sfida contro l’Osasuna, senza il tecnico francese.