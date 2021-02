Real Madrid, Sergio Ramos non ci sarà contro l’Atalanta: “Sono stato costretto a operarmi”

Brutte notizie per Sergio Ramos.

Il capitano del Real Madrid, operato al menisco del ginocchio sinistro lo scorso 6 febbraio – dopo l’infortunio rimediato il 14 gennaio in Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao -, non ci sarà il 24 febbraio contro l’Atalanta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

Un’assenza importante per Zidane, ma Sergio Ramos non si scoraggia e su Instagram suona la carica: “Alla fine sono stato costretto a operarmi, non avevo altra scelta. Voglio ringraziare il dottor Leyes e tutto il suo staff per l’ottimo lavoro svolto e i tifosi del Real per i tanti messaggi di sostegno. Sono molto contento di come è andata finora, adesso cercherò di tornare il prima possibile per aiutare la squadra: c’è una lunga stagione davanti a noi”, scrive il difensore spagnolo.