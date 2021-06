Real Madrid, Perez ha deciso: accordo raggiunto per un clamoroso ritorno alle “Merengues”

Carlo Ancelotti è ormai ad un passo dal clamoroso ritorno al Real Madrid.

VIDEO Real Madrid: i motivi dell’addio di Zidane e le opzioni per la panchina Blancos

Dopo aver pensato a Raul, Conte e Xabi Alonso, per il dopo Zidane Florentino Perez ha deciso di puntare sull’usato garantito. Sì, perché come scrive il quotidiano spagnolo “Marca”, il tecnico italiano sarà il prossimo tecnico delle “Merengues”, tornando così in “Blancos” dove ha già vinto una Champions League, forse la più simbolica della storia del club madridista: la Decima, tanto inseguita e conquistata. Con il tecnico dell’Everton ci sarebbero già stati i primi contatti per studiare il ritorno a Madrid. Sarà lui a raccogliere l’eredità di Zinedine Zidane, chiudendo idealmente un cerchio iniziato nel 2013.