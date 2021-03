Real Madrid, Mourinho: “Modric gran professionista, lo volevo nella ‘mia’ squadra…vi racconto”

Ho insistito tanto perché lo portassero al Real Madrid.

Queste le parole di Jose Mourinho, tecnico del Tottenham intervenuto in merito alla sua esperienza alla guida del Real Madrid. Tante soddisfazioni per l’allenatore portoghese alla guida dei blancos, che ha allenato tanti campioni tra i quali anche lo stesso Luka Modric. Il centrocampista croato è ancora oggi una delle stelle più lucenti della compagine madridista, capace di impostare ritmi e tempi di gioco per tutta la squadra. Un vero e proprio equilibratore in mezzo al campo, che per le sue qualità aveva già nel 2012 fatto innamorare proprio lo Special One. Quest’ultimo lo chiese come rinforzo per la sua mediana a Florentino Perez, portando di fatto in Spagna uno dei talenti più grani del calcio mondiale.

Di seguito le parole di Mourinho, che ha elogiato il Pallone d’Oro croato ricordando i suoi anni di permanenza nella capitale iberica:”Già nel 2012 Modric aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno: tecnica, visione e lettura del gioco, qualità nel prendere le decisioni, velocità di pensiero, passaggio lungo e corto. Sapeva pressare, era intelligente nel posizionamento e giocava con intensità. Avevamo bisogno di tutto questo. Luka è un tipo molto controllato, sicuro di sé. Ha imparato rapidamente cos’è il Real Madrid, la dimensione del club e i suoi obiettivi. È un lavoratore e un grande professionista, ha una vita tranquilla, si gode la famiglia, lavora sodo e ha fiducia in se stesso. Ma allo stesso tempo è modesto”.

