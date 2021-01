Real Madrid, Kroos su Lopetegui: “Ha vissuto un anno di me**a! Lui blancos dopo tre Champions League e l’addio di CR7”

Considero la breve esperienza di Lopetegui a Madrid molto positiva.

Queste le parole al miele di Toni Kroos, intervenuto in difesa della gestione blancos di Julen Lopetegui , approdato sulla panchina del Real Madrid nell’estate del 2018. Arrivato nella capitale spagnola dopo aver lasciato la guida della Nazionale Roja, l’attuale tecnico del Siviglia non ha vissuto mesi facili in quel del Santiago Bernabeu. Nonostante fosse un allenatore pienamente qualificato, l’ex portiere non è stato in grado di accompagnare i blancos verso risultati e prestazioni convincenti. Tuttavia, sembra che il manager classe ’66 abbia lasciato un ottimo ricordo all’interno dello spogliatoio madrileno, così come ricordato anche dallo stesso Kroos. Nella sua rubrica settimanale di podcast Einfach bad Luppen, il metronomo ex Bayern Monaco ha voluto sottolineare quanto fatto di buono da Lopetegui per tutto il gruppo squadra:“L’esonero di Lopetegui è stata una delle cose che mi ha colpito di più personalmente, perché è un allenatore e una persona di prim’ordine. Ha avuto un momento di m**** quando è diventato allenatore del Real Madrid. Sono stato molto felice per lui quando ha vinto l’Europa League con il Siviglia. Se lo meritava. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro ma è stato sfortunato e se non si ottengono risultati non va bene per il club”.

Il centrocampista tedesco ha poi ribadito come quello non fosse di certo il momento migliore per approdare sulla panchina madrilena: “L’anno del suo arrivo non stavamo vivendo un momento facile. Lui arriva a Madrid, l’annata dopo la conquista di tre Champions League consecutive e quella in cui lascia Cristiano. Era chiaro che non sarebbe stata una stagione facile”.