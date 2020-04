Real Madrid, i ricordi di Luis Figo: “Anni speciali quelli dei Galacticos. In alcuni posti volevano ucciderci”

La parola a Luis Figo.

La leggenda portoghese, durante una diretta Instagram insieme agli ex compagni del Real Madrid Casillas, Ronaldo, Roberto Carlos e Beckham, ha voluto ricordare alcuni dei migliori momenti con i blancos dei tempi, tanto forti e dominanti da essere addirittura minacciati di morte dai tifosi avversari in alcune circostanze. Una formazione che, dal 2003 al 2007, era molto temuta e ben strutturata e ha regalato momenti che verranno per sempre ricordati nel mondo del calcio spagnolo e non solo, ma anche mondiale:

“Tutti gli anni che abbiamo trascorso insieme sono stati speciali. L’atmosfera era ottima e avevamo un sacco di talento in squadra. Ognuno conosceva il proprio ruolo e la propria posizione all’interno del club. Abbiamo trascorso dei bei momenti lì. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere tanti talenti ma anche belle persone. Il tempo della squadra dei Galacticos non si ripeterà. Il calcio è imprevedibile e dà molta incertezza, ecco perché è così bello. In alcuni posti volevano ucciderci come a Pamplona…”.

