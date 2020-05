Real Madrid, i ricordi di Keylor Navas: “Tappa piena di successi, le tre Champions sono speciali”

I ricordi di Keylor Navas.

Dopo tre stagioni trascorse al Levante, il portiere costaricano ha ricevuto la chiamata più importante della sua carriera da professionista, e nel 2014 si è trasferito al Real Madrid che era alla ricerca di un estremo difensore per sostituire l’eterno Iker Casillas. Con la maglia dei blancos Navas ha conquistato tre volte la Champions League, diventando così uno dei portieri ad aver vinto più volte in carriera il trofeo più importante nel palcoscenico calcistico europeo, sotto la guida di Zinedine Zidane che è riuscito a compiere un’impresa mai portata a termine prima di quel momento.

L’arrivo di Thibaut Courtois ha però chiuso lo spazio al classe ’86, che ha dunque deciso di lasciare la Spagna dopo tanti anni per ritrovare la titolarità perduta: per tale ragione, Navas ha accettato la corte del PSG, diventando subito la prima scelta del tecnico Thomas Tuchel e con cui ha vinto quest’anno il suo primo scudetto della Ligue 1, assegnato al club parigino dopo la scelta di sospendere definitivamente la stagione a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il portiere della Costa Rica non potrà però mai dimenticare gli anni trascorsi con la maglia delle Merengues, visto quanto sono stati importanti per arricchire il suo palmerès personale. Durante una diretta sul proprio profilo Instagram, Keylor Navas ha parlato così delle stagioni vissute da portiere titolare del Real Madrid:

“E’ stata una tappa piena di successi nella mia carriera. Tutti i titoli che ho vinto sono belli, ma le tre Champions League consecutive sono speciali. Come posso descrivere la gioia che ho provato in queste tre occasioni? Non ci sono abbastanza emoji per descriverlo“.