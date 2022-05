Real Madrid, CR7 pronto al ritorno? Manchester United senza Champions e le opzioni…

Nella prossima estate potrebbero davvero presentarsi le condizioni per un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. A 37 anni e con un solo anno di contratto al Manchester United, il portoghese potrebbe tornare lì dove ha scritto la storia

Un ritorno di fiamma, una luce che potrebbe riaccendersi per un finale di carriera tutto da vivere. Diversa dalle altre, seppur con diversi gol segnati, l'annata sportiva di CR7, che sta ancora lottando con il suo Manchester United per un posto nella prossima Champions League. Chelsea, Arsenal e Tottenham - oltre ai Red Devils - le squadre in corsa per terzo e quarto posto in Premier League, con due di queste che dovranno chiaramente accontentarsi a fine stagione di Europa e Conference League.