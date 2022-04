Real Madrid-Chelsea 2-3: Benzema e Rodrygo lanciano in semifinale Ancelotti. Tuchel ko

Al "Santiago Bernabeu" è andato in scena il confronto tra il Real Madrid ed il Chelsea di Tuchel, terminato 2-3 a favore dei blues, che non basta per garantirsi la qualificazione

⚽️

Al Santiago Bernabeu andato di scena il secondo atto dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea con l'insufficiente parziale di 2-3 a favore degli uomini di Tuchel.

Prima frazione di gioco che vede i padroni di casa timidi ed impacciati, soprattutto nella fase offensiva quasi sempre carente per tutti i primi 45' minuti. La compagine guidata da Tuchel rispetto alla gara d'andata approccia divinamente al match, schiacciando nella propria metà campo il Real Madrid, costringendolo a subire le proprie transizioni d'attacco molto pericolose. Al minuto 15' sblocca la gara Mason Mount, sul tocco di Werner, infila alle spalle di Courtois un gol di pregevole fattura. Vincente la scelta tattica di James nel terzetto difensivo, che permette a Lotus Cheek di agire largo alle spalle di Vinicius, spesso sorpreso in difficoltà.

Nel secondo tempo di questo grande big match, i Blues scendono in campo sovrastando i padroni di casa su ogni aspetto del campo, pareggiando i conti al cinquantunesimo di gioco, con l'imperioso colpo di testa ad incrociare di Rudiger. Dopo il momentaneo 0-2 del centrale tedesco, il ritmo della gara è aumentato da parte dei londinesi sfiorando in vari casi il terzo gol, trovato da Marcos Alonso per poi essere stroncato dalla rettifica del VAR. I campioni d'Europa non si arrendono e riescono a raggiungere il tanto agognato vantaggio, con Timo Werner, che manda in paradiso tutto il mondo Chelsea. Come è stato mostrato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Psg, la compagine guidata da Carlo Ancelotti dimostra tutto il suo cinismo, e la capacità di rimettere a proprio favore le gare, con il gol di Rodrygo servito in modo esemplare dal raffinato talento di Luka Modric, portando la gara ai tempi supplementari.

Al minuto 96' è il solito Karim Benzema a mettere la firma negli appuntamenti importanti, rimettendo in situazione di vantaggio le Merengues, dopo una gara dura e sofferta. Padroni di casa che cercano di rallentare il ritmo della gara, sfruttando ogni situazione possibile per far scorrere il cronometro. Nel secondo tempo supplementare gli uomini del tecnico tedesco sfiorano il 2-4 prima con Havertz di testa e poi di Jorginho, entrambi soli davanti a Courtois, ed entrambi poco concreti nel trovare lo specchio della porta. Ancora una volta il RealMadrid trova la semifinale, eliminando dalla massima competizione europea i campioni in carica.