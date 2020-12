Rauti: “Diamo una svolta a questa stagione, Palermo storia immensa! Ritorno a Torino? Non ci penso”

Parla Nicola Rauti.

L’attaccante classe 2000 è approdato nel capoluogo siciliano dal Torino lo scorso 28 agosto con la formula del prestito secco: un importante tassello offensivo per l’organico a disposizione del tecnico rosanero Roberto Boscaglia. Il baby rosanero, autore di una bella rete, nell’ultima sfida contro la Casertana, si ispira a Lautaro Martinez e sogna la Serie A, come dichiarato dallo stesso ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Sono ambizioso e copio da campioni. Belotti è l’esempio avuto in casa; il modello a cui mi ispiro è Lautaro Martinez. Non lo nego: il mio traguardo è la Serie A”.

PALERMO IN ZONA PLAY-OFF E BOSCAGLIA – “Siamo arrabbiati perchè non abbiamo una posizione di classifica adeguata alla nostre possibilità, dobbiamo fare meglio. Certo la Ternana sembra sulla luca. Ma noi guardiamo in su senza porci limiti. Non mi aspettano di giocare subito e sempre ma lo consideravo un traguardo. Ho fatto in fretta. Bisogna, comunque, essere realisti, alla mia età ho ancora tanto da imparare”.

FUTURO – “A gennaio ritorno a Torino? Non ci penso. Intanto perchè non credo possa accadere subito e poi ho il pensiero fisso di vincere qualcosa con questa maglia. Nelle prossime partite, in trasferta con la Vibonese poi al Barbera con il Bari, è il momento di dare una svolta alla stagione”.

SOGNI E RICORDI – “I sogni sono sempre gli stessi: la Nazionale, il mondiale, la Champions. Intanto, provo a scrivere il romanzo del Palermo. La storia dei suoi attaccanti è immensa, da Tony a Dybala. Da parte di mamma, gli antenati sono di Piazza Armerina. Un pezzo di Sicilia lo porto nel cuore. Belotti e Sirugo mi hanno raccontato record straordinari. Sono fortunato ad essere qui. Foto con Ibrahimovic? Lo accompagnavo a centrocampo in una partita di Champions. Mia madre fece il filmato, quando lo guardo mi emoziono ancora”.