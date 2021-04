Rai, lite a Saxa Rubra: volano pugni tra colleghi nella sede della redazione sportiva

Lite e pugni nella redazione di RaiSport, di Saxa Rubra.

Tutta colpa dell’aria condizionata. Un giornalista di RaiSport è rimasto ferito al volto ed è stato medicato in ospedale nel pomeriggio di venerdì con il sospetto, poi escluso, del naso fratturato per un colpo ricevuto da un collega nel corso di un litigio per motivi sui quali la polizia sta indagando: fra le ipotesi anche quella di una discussione sul funzionamento dell’areatore in redazione. Fra i primi a intervenire proprio gli agenti che hanno il loro ufficio nello stesso storico palazzo in Saxa Rubra, sede che ospita la redazione sportiva della tv di Stato. Gli agenti hanno soccorso il giornalista ferito che aveva perso molto sangue e che è stato poi trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. L’aggressore – 58 anni – si occupa di boxe, mentre l’aggredito – 52 anni – si occupa di di calcio, secondo i primi accertamenti degli investigatori che hanno accompagnato il primo in ufficio per essere sentito in merito al litigio. Non si esclude che venga denunciato dal collega per lesioni personali.