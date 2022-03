Qual. Mondiali: Italia poco concreta e sullo 0-0, Portogallo avanti sulla Turchia

Gli aggiornamenti da Palermo e Oporto per quel che riguarda le due semifinali dei playoff di qualificazione mondiale, con l'Italia impegnata contro la Macedonia e il Portogallo alle prese con la Turchia

Italia ancora inchiodata sullo 0-0, Portogallo con un piede in finale. Tanto gioco ma punteggio ancora bloccato nella sfida tra Italia e Macedonia, con la Nazionale allenata da Roberto Mancini che ha stazionato tanto nella metà campo avversaria, non concretizzando però le occasioni create. Su tutte quella capitata sul sinistro di Berardi, che in seguito all'errore del portiere macedone non è riuscito ad insaccare il pallone dell'uno a zero a porta praticamente sguarnita, con Dimitrievski celere a rientrare tra i pali.

Al 'Do Dragao' di Oporto, invece, il Portogallo di CR7 amministra perfettamente la Turchia e conduce il match per 2-0. Decisiva la rete dopo 15 minuti di Otavio, alla quale è seguita quella di Diogo Jota, propiziata anch'essa da una giocata al limite dell'area proprio del giocatore in forza al Porto.

Almeno altri 45 minuti a disposizione dell'Italia per stappare il parziale del 'Renzo Barbera' di Palermo, mentre la formazione portoghese dovrà solo stare attenta a mantenere il vantaggio fino a questo momento ottenuto. Nelle altre due gare di qualificazione mondiale, il Galles è in vantaggio grazie al super gol di Bale, mentre perdura il pareggio per 0-0 tra Svezia e Repubblica Ceca.