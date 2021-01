PSG, Pochettino: “Contento della prestazione, aspettiamo tutti Icardi. Kean? Devo dirgli una cosa”

Ken e Icardi sono due giocatori fondamentali per questo progetto.

Mauricio Pochettino, neo allenatore del PSG, ha parlato così in seguito all’esordio sulla panchina dei parigini nel match pareggiato per 1-1 contro il Saint-Etienne. Il tecnico argentino ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le situazioni di Moise Kean – autore del definitivo gol del pareggio – e di Mauro Icardi. I due attaccanti vivono situazioni molto simili e sono pronti a beneficiare oltremodo dall’approdo in Francia dell’ex manager del Tottenham. Ecco le sue parole:“La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain. Ben venga ad avere giocatori come Kean e Icardi, anche per loro questa situazione è d’aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Mauro si sta riprendendo da un infortunio e vedremo quali scelte faremo più avanti”.

