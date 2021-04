PSG, Neymar: “Futuro? Potrei tornare al Santos, vi dico quando”

Neymar risponde ad alcune domande sul suo futuro nel calcio professionistico.

Nato calcisticamente nel Santos, il classe ’92 è diventato in breve tempo uno dei calciatori con il più alto rendimento nel panorama europeo del football. Gli anni trascorsi tra le fila del Barcellona sono stati la vera e propria consacrazione dell’esterno brasiliano, rimasto ancora molto legato a tutto l’ambiente blaugrana anche dopo il passaggio al PSG. Anche e soprattutto per questi ultimi motivi, diverse voci di calciomercato legate proprio al futuro dell’attuale numero 10 parigino, avevano accostato quest’ultimo ad un clamoroso ritorno in Spagna.

Così probabilmente non sarà, poiché il Nasser Al-Khelaïfi – patron dei transalpini – sembrerebbe aver messo concretamente in primo piano il rinnovo del suo fuoriclasse, al fine di continuare un ciclo decisamente vincente e ancora con larghi margini di miglioramento. In un classico ‘domanda e risposta’ pubblicato sui suoi canali social, Neymar ha voluto fare ulteriore chiarezza sul suo futuro. Ad una domanda di un follower che chiedeva al sudamericano se egli potesse fare, un giorno, ritorno al Santos, il giocatore del PSG ha risposto con un secco ‘Forse’. Una parola abbastanza semplice, ma in grado di delineare dinamiche di calciomercato folli e inaspettate. Il futuro di Neymar sembra sempre più orientato verso la permanenza nel in Francia, ma chissà che una simile risposta non sia di buon auspicio per tutti i tifosi dello storico club brasiliano.

