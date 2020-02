PSG, lo sfogo di Neymar: “Quattro gare senza giocare? Non è stata una mia decisione. La verità è…”

Neymar Jr. e il malcontento palesato nei confronti dello staff medico del PSG.

Ieri sera al Westfalenstadion è andata in scena la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint German, terminata con il risultato di 2-1 per i padroni di casa grazie alla doppietta in 8 minuti del neo acquisto giallonero Erling Haalad, così la compagine di Lucien Favre si è aggiudicato il primo round e spera di approdare al prossimo turno a meno di ribaltoni nel match di ritorno da parte della formazione parigina. Il gol del momentaneo pareggio del PSG, siglato da Neymar Jr. lascia comunque aperta una possibilità di conquistare la qualificazione nella sfida che si terrà al Parco dei Principi.

Neymar Jr. ha segnato alla sua prima apparizione dopo un’assenza forzata di oltre due settimane dal terreno di gioco, causa un infortunio alla costola che lo ha costretto a saltare ben quattro match prima della sconfitta a Dortmund. A margine della sfida di ieri sera il brasiliano ha dichiarato a RMC Sport : “È difficile passare quattro partite senza giocare, ma, sfortunatamente, non è stata una mia scelta. È stata una scelta fatta dal club, i medici hanno preso questa decisione e non mi è piaciuta. Abbiamo discusso molto su questo perché volevo giocare. Stavo bene ma il club era spaventato. Alla fine, sono io a soffrire.”

L’ex Barcellona ha saltato le ultime gare quando il PSG è stato eliminato dalla Champions League nelle ultime due stagioni, contro Real Madrid e Manchester United; Neymar ha aggiunto: “Capisco la paura di cui soffriva il club, perché negli ultimi due anni non sono stato in grado di giocare gli ottavi di finale di Champions League. Rispetto la decisione, ma non può essere così, perché il giocatore finisce per soffrire. È stato molto difficile disputare una partita come questa, intensa, 90 minuti senza fermarsi. Se fossi stato in forma migliore, avrei sicuramente giocato meglio.” ha così concluso l’intervista.

