Champions League, Borussia Dortmund-Psg 2-1: segna sempre Haaland, Neymar & Co si arrendono al norvegese

Borussia Dortmund–Psg 2-1: i gialloneri trascinati da Haaland superano i parigini.

Al Signal Iduna Park di Dortmund i padroni di casa hanno avuto la meglio dei transalpini nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi con entrambe le squadre che si sono studiate senza rischiare troppo, la ripresa ha regalato giocate e preziosismi di alta scuola. Il vantaggio dei tedeschi lo ha firmato il solito Erling Haaland che al 65′ ha depositato in rete da posizione ravvicinata dopo un’iniziale conclusione di Giovanni ‘Joe’ Reyna (classe 2002) ribattuta da Navas. Il pari per gli ospiti lo sigla Neymar che al 67′ appoggia in rete a porta sguarnita sfruttando al meglio l’assist dalla destra di Mbappé. La definitiva rete del 2-1 la realizza ancora il possente attaccante norvegese Haaland che, assistito da Reyna, ha scaricato in porta un mancino pazzesco che non ha lasciato scampo a Navas. Successo importante quello ottenuto dai tedeschi che adesso dovranno gestire questo minimo vantaggio in casa del Psg.