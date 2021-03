Il derby è sempre il derby.

La formazione “primavera” del Palermo, prima in classifica nel proprio girone, sarà impegnata domenica 21 marzo, alle ore 14.30 nel derby di Sicilia contro i pari età del Catania, match in programma al campo “Pasqualino” di Carini. Come riporta la stessa società rosanerom la gara sarà trasmessa live in streaming sui canali social del di Viale del fante. Di seguito il post sul canale Intagram della società rosanero.