Primavera 3, V.Francavilla-Palermo 0-2: i rosanero ancora in vetta della classifica

Il Palermo primavera mantiene il primato in classifica imponendosi per 2-0 contro la Virtus Francavilla, nella gara valida per la quinta giornata del campionato Primavera 3

Il Palermo primavera allenato dal tecnico Stefano Di Benedetto continua la sua marcia nel campionato di Primavera 3. I rosanero vincono per 2-0 in trasferta contro il fanalino di coda Virtus Francavilla, inanellando la quarta vittoria in campionato raggiungendo quota 13 punti. La compagine di Di Benedetto passa in vantaggio grazie alla rete firmata da Ganci al minuto 7, abile a trasformare un calcio di rigore concesso dall'arbitro. I rosanero raddoppiano poi suggellando il risultato con Salvia allo scadere della gara. La prossima giornata vedrà il Palermo impegnato nella sfida contro l'Avellino.

Di seguito il tabellino del match e la classifica aggiornata:

Virtus Francavilla:1 Negro; 2 Rizzo (dal 68'Albano), 6 D’Ambrosio, 5 Quarta, 3 Parisi; 4 Sarcinella, 8 Padovano ( dal 49' Santoro) ; 7 Salvemini, 10 De Maria, 11 Caserta ( dal 58' Pendinelli); 9 De Giorni ( dal 49' Buglia). A disposizione: 12 My, 13 Schiavo, 14 D’Avino, 15 Santoro, 16 Giovine, 17 Salvatore, 18 Miccoli, 19 Marangione, 20 Albano, 21 Pendinelli, 22 Buglia, 23 Franco.

Palermo:1 Misseri; 2 Arusa, 5 Perez, 6 Parisi, 3 Frisella; 4 Tagliarino ( dal 75' Salvia), 8 Bonello (dal 89' Mirabella), 10 Garofalo; 7 Giglio (dal 89' Bertoglio), 9 Murania ( dal 56' Andolina), 11 Ganci (dal 56' Lo Coco). A disposizione: 12 Testagrossa, 13 Morana, 14 Bertoglio, 15 Borgognone, 16 Mirabella, 17 Salvia, 18 Lo Coco, 19 Andolina, 20 Gigante.

Marcatori: 6' Ganci (P), 86' Salvia (P),

Ammoniti: Negro (VF),Sarcinella (VF), Parisi (VF), Perez (P),Ganci (P), Salvemini (VF),Bonello (P), De Maria (VF),

Espulsioni: De Maria (VF)

Palermo 13

Catania 11

Catanzaro 10

Monopoli 10

Bari 7

Paganese 7

Avellino 4

Potenza 4

Virtus Francavilla 2

Potenza 1