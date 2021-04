Primavera 3, Palermo-Monopoli: Michele Somma commentatore d’eccezione. La diretta sui canali social.

L’iniziativa del club rosanero.

Il difensore del Palermo, Michele Somma, che domenica sarà indisponibile per l’impegnativa trasferta di Bari, che la compagine del tecnico Filippi si appresta ad affrontare al “San Nicola”, sarà commentatore per un giorno al fianco dello speaker del club di Viale del Fante, Giuseppe D’Agostino. Questa l’iniziativa del club rosanero, per raccontare e commentare la gara del campionato Primavera 3, Palermo–Monopoli, in programma sabato 17 aprile, alle ore 15.00, allo stadio Pasqualino di Carini. La diretta del match che vedrà i baby rosa affrontare i pari età pugliesi, sarà visibile sui canali social del club rosanero.