Primavera 3, Palermo-Monopoli 1-1: non basta Corona, i pugliesi pareggiano e si rilanciano per la corsa al vertice

Frenata del Palermo Primavera.

1^ giornata del girone di ritorno per i baby rosanero che, dopo il successo contro il Bari, sono tornati in campo per affrontare il Monopoli allo stadio “Pasqualino” di Carini. Commentatore d’eccezione del match, al fianco dello speaker del club di Viale del Fante Giuseppe D’Agostino, Il difensore del Palermo Michele Somma: indisponibile per l’impegnativa trasferta di Bari, che la compagine del tecnico Filippi si appresta ad affrontare nella giornata di domani al “San Nicola”.

I rosanero, in cima alla classifica insieme al Catanzaro a quota 15 punti, non vanno oltre il pari nel match di questo pomeriggio contro la compagine pugliese. La sfida infatti parte fin dai primi minuti con ritmi altissimi, con la squadra ospite che prova da subito a rendersi pericolosa. Il primo tempo però, nonostante le ghiotte occasioni presentatesi per entrambe le compagini, si chiude sullo 0-0. E’ solo al 53° che il Palermo trova la rete del vantaggio con Corona che, servito da Polizzi, supera con un pallonetto Oliveto. Festa, quella dei rosanero, interrotta da Colabello all’84°. Il giocatore, appena entrato, trova l’incornata vincente superando Misseri. Vani i tentativi del Palermo di trovare il vantaggio nei minuti finali: la sfida si conclude con il risultato di 1-1.