Primavera 3, Palermo-Catanzaro 2-2: pareggio e niente vetta per i baby rosanero

Non vanno oltre il pari il Palermo Primavera e il Catanzaro. 2-2: è questo il risultato del big match valido per la tredicesima giornata del Girone G di Primavera 3, andato in scena questa sera al “Pasqualino Stadium” di Carini. I...

⚽️

Non vanno oltre il pari il Palermo Primavera e il Catanzaro.

2-2: è questo il risultato del big match valido per la tredicesima giornata del Girone G di Primavera 3, andato in scena questa sera al "Pasqualino Stadium" di Carini.

I baby rosanero di mister Antonello Capodicasa, dopo un primo tempo opaco, divide la posta in palio con la compagine calabrese: rimasta al primo posto ad una lunghezza di vantaggio, ad una giornata dal termine del campionato. Reazione importante quella del Palermo che, dopo avere subito due gol nei primi 25 minuti, rialza la testa riuscendo ad agguantare il pareggio nella ripresa grazie al penalty trasformato da Corona e alla rete di Amorello. Adesso, ad attendere la compagine rosanero nell’ultimo turno, ci sarà il Bari reduce dal successo maturato contro il Catania.