Prima Pagina, Tuttosport: “Pelé, sono qui! Ronaldo punta O Rei. Lazio-Toro, lite da tribunali”

“Pelé, sono qui!”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Stasera Verona-Juve. Ronaldo punta O Rei: 2 reti e lo raggiunge. Pirlo in emergenza totale: 8 convocati dall’Under 23. Suning rassicura, Zanetti torna capitano. Zhang conferma l’impegno, ma anche la ricerca di partner. Complice il Covid, Javier diventa la guida del club. Pioli, l’ora decisiva: è dura anche in Europa. Gioco, forma e risultati: è vera crisi. Sorteggio impietoso: c’è lo United agli ottavi, Roma con lo Shakhtar. Senza pudore: giallo a Casemiro, il Real ricorre! Lazio, trappola Sinisa. Spezia-Parma da salvezza”. In taglio alto: “Lazio-Toro, lite da tribunali. Fra i granata i contagi salgono a 9, ma la Lega non può rinviare un’altra partita: scontro legale per quella di martedì a Roma”.