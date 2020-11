Prima Pagina, Tuttosport: “McKennie a cuore aperto. Pobega super! Inter, bufera con il Cile”

“Voto Juve”.

La prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport” apre con le dichiarazioni rilasciate da Mckennie. “Weston a cuore aperto. ‘Quando sono arrivato a Torino ho pensato: ok è un prestito, sembra un periodo di prova di un anno, ma ora provo senso di appartenenza. Ho la mia nuova casa, il primo regalo di Agnelli è stato un libro su Mandela. La lotta al razzismo è un impegno di tutta la società’. Toro, la strategia per arrivare a Torreira. Inter, Sanchez ko. Che bufera con il Cile”. In taglio alto: “Grande Under, Pobega super! Malgrado le assenze per Covid, importante vittoria in Islanda con 2 gol del centrocampista dello Spezia”. Infine, in taglio basso: “Tragedia: il virus si porta via Giorgio L’Insuperabile”.