Prima Pagina, Tuttosport: “A cena con Ronaldo. L’Inter per la storia, la Dea per la gloria”

“A cena con Ronaldo”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, oggi in edicola. “Parla Fiore, lo chef preferito da CR7: ‘Vi racconto il lato umano del marziano. Lui, la famiglia e il suo risotto’”. Poi, spazio alle gare di Champions League in programma oggi: “L’Inter per la storia, la Dea per la gloria. Nerazzurri senza Lukaku a Madrid, la città dove 10 anni fa centrarono un fantastico Triplete. L’Atalanta contro il Liverpool cerca l’impresa per ipotecare il passaggio agli ottavi”. “Immenso, ciao Gigi”, prosegue il noto quotidiano. Infine, riflettori puntati in casa Milan e Torino: “Ibra da record. Milan, il ritmo è da scudetto. Toro, ansia per Belotti”.