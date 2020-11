Prima Pagina, La Repubblica – Palermo: “Sicilia, scatta la chiusura. I rosa in nove pareggiano a Catanzaro”

“Sicilia, scatta la chiusura”.

Apre così la prima pagina de “La Repubblica – Palermo”, oggi in edicola. “La Regione vara il piano ospedali: due strutture dedicate al Covid, più letti per i casi gravi. E i deputati all’Ars si aumentano la pensione. Dai matrimoni agli auguri ai detenuti, i ‘botti’ vietati. Addio mense scolastiche, dimezzati i casi”. In taglio alto, riflettori puntati in casa Palermo: “I predoni del Palermo: ‘Svuotarono la cassa’. I rosa in nove pareggiano a Catanzaro”.