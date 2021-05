Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Musumeci rompe con Salvini. Vaccini, ultimi in Italia”

“‘Nessuno resterà in mare’, Musumeci rompe con Salvini”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”. “Il leader leghista intima ai suoi amministratori di non accogliere i rifugiati che sbarcano sulle coste. Il presidente: ‘Basta ipocrisia. Finché ci sarò io, soccorreremo chi rischia di annegare’. Vaccini, ultimi in Italia per dosi a over 70. La speranza appesa agli hub notturni”. E ancora: “Cinema, riecco gli spettatori. Distanziati, mascherati ma felici. Mondello diventa ‘car free'”.