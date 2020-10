Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Stramilano, torna a tirare un’aria da scudetto? Ma riecco il re”

“StraMilano”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola. “Oggi Inter-Parma: Lautaro con Perisic per non rimpiangere Lukaku. Domani tocca al Milan: imbattuto da 23 gare. E Donnarumma è guarito. La lunga corsa. Conte insegue l’aggancio in vetta, Pioli è da fuga: torna a tirare un’aria da scudetto?”, si legge. Spazio alla Juventus e al ritorno di Cristiano Ronaldo: “…ma riecco il re. Marchisio: ‘Chiesa esploderà. Ora c’è troppa pressione'”. E ancora: “Maradona genio d’opposizione, tutti tifano per lui con Pelè in prima fila. Ranieri: ‘Samp, sarà strano però questo derby vale una stagione’. Gasp a Crotone col dubbio turnover. Lazio, fuori in 14 ma andrà a Torino”.