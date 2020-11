Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Morata, che Joya. Indagine su Immobile positivo. Fame Ibra”

“Morata, che Joya”.

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Alvaro lancia la Juve, poi Dybala. Per lo spagnolo doppietta e l’intesa con CR7. L’argentino entra e finalmente si sblocca. Il Ferenevaros è travolto: ottavi ipotecati. Indagine su Immobile positivo. Nei tamponi della Lazio di lunedì aveva il virus ‘a bassa intensità’. Caicedo firma il pari con lo Zenit”. In taglio alto, riflettori puntati in casa Milan: “Fame Ibra. Non riposa mai e cerca nuovi primati come l’eurogol più vecchio del Milan. Roma-Cluj e Rijeka-Napoli, due partite da non sbagliare”. Infine, in taglio basso: “Tutto Toro. Super Lukic, gioco e grinta. Prima vittoria per Giampaolo. Maradona, intervento ok. Diego sta bene: tifosi impazziti e scontri tra clan”.