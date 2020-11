Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, con Ibra si può. Real-Inter è una finale. Let’s go Atalanta”

“Sheva esclusivo”.

La prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ apre con le dichiarazioni rilasciate dall’ex Milan Andriy Shevchenko: “Con Ibra si può. Zlatan trascina e merita il rinnovo. Pioli ha costruito un gruppo forte: c’è tutto per lo scudetto”. Poi, spazio alle partite di Champions League in programma oggi: “Real-Inter è una finale. Zidane e Conte, vietato perdere. Lippi: ‘Sono due leader veri’. Let’s go Atalanta”. Infine, in taglio basso: “Morata in sorpasso, Dybala non ha il posto fisso Juve. Ansia per Maradona. È stato ricoverato in clinica La Plata”.