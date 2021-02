Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Lautaro, solo Inter. Ibra Diavolo rosso. Il re punta O Rei”

“Lautaro, solo Inter”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sull’intervista rilasciata da Lautaro Martinez alla Rosea. “La classifica, i gol del derby e la figlia: ‘Sì, rinnovo: il mio futuro è qui, starò a Milano per molto tempo. Conte mi ha cambiato la testa. Se vinco lo scudetto me lo tatuo. Voglio diventare un top in Europa’. Suning non molla: ‘Restiamo e cerchiamo nuovi soci’. Ibra diavolo rosso. Milan, lo United è test Champions. Zlatan vendicati! Toh, Fonseca: Shakhtar. Ma Dzeko è ko: ce la farà? Il re punta O Rei. CR7 a due gol da Pelé. E Pirlo rilancia: ‘Ci credo ancora’. Parma a La Spezia: dentro o fuori. Mihajlovic contro la ‘sua’ Lazio”.