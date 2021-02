Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini, Sos ai medici di base. Orlando chiude Mondello e 2 piazze”

“Vaccini, Sos ai medici di base”

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “La Sicilia prova ad allinearsi alle scelte nazionali: in ballo le somministrazioni ad anziani non autosufficienti o con patologie gravi. Fumata grigia nel primo incontro con i sindacati. Orlando chiude Mondello e 2 piazze del centro storico. Contagi limitati, la nostra regione resta in giallo. Protezione Civile: Borrelli lascia, arriva Curcio. Addio ristori, Draghi prepara il decreto Sostegno. Bozza del nuovo Dpcm: riapertura di teatri e cinema il 27 marzo. La carica dei regionali per entrare nel Corpo Forestale. Tragedia sulla A29: scontro fra camion e furgone, un morto. Deposito di bare a Vergine Maria. Rifiuti, l’allerta ai prefetti”. Infine, in taglio alto: “Piccoli borghi siciliani uniti per il rilancio. Mulè: al governo pure per i problemi dell’Isola. Biden ordina il primo raid militare. Bombe sui miliziani filo-Iran in Siria: ventidue morti”.