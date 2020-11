Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La Sicilia in bilico. Un Palermo in nove resiste a Catanzaro”

“La Sicilia in bilico”.

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L’isola per ora in fascia arancione: niente spostamenti tra Comuni, chiusi bar e ristoranti. Musumeci: ‘Una decisione assurda e irragionevole. In Italia oltre 30 mila positivi e 352 morti. Rezza: la curva sembra stabilizzarsi su livelli alti. Subito un decreto ristori bis allargato. Domande e risposte: le chiusure e cosa si può ancora fare nella nostra regione. I laboratori di analisi: coinvolgeteci per i tamponi rapidi”. Poi, riflettori puntati in casa Palermo: “Un Palermo in nove resiste a Catanzaro. Due espulsi e rigore molto dubbio. Almici rimedia nel finale: 1-1. Arrestati i fratelli Tuttolomondo. Gli ex patron rosanero accusati di bancarotta”. Spazio anche al testa a testa negli USA e non solo: “Biden già esulta. Trump vede brogli. Incertezza e scambi di accuse. Decisivo il voto per posta. Riotta: motivi di soddisfazione per entrambi e contendenti. Pescatori sequestrati. Mattarella: vi sono vicino. Da due mesi in Libia. Le famiglie: Roma intervenga”. Infine: “Omotransfobia, primo sì alla legge. Prove e lezioni: il teatro chiuso apre sul web. Violenze e poliziotti aggrediti a un funerale alla Noce: in 8 identificati e denunciati”.