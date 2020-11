Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il rebus dei nuovi divieti, dal coprifuoco alle limitazioni. Palermo, Serie C in salita”

“Il rebus dei nuovi divieti”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, oggi in edicola. “In Sicilia sfondato il tetto dei mille contagi giornalieri, con altri 16 morti. E anche Vittoria e Centuripe diventano zone rosse”; “Mario Barbagallo: «La testa età è da tutelare perché rischia di più col virus. Ma non va isolata nella società»”; “Razza: evitare il caos con visite e cure domiciliari”; “Il giallo di Caronia: contro Viviana e Gioele né uomini né animali”; “Imprenditore di Aspra: ho detto no al picco”; “Fra Trump e Biden, caccia all’ultimo voto”. Spazio al Palermo calcio, “Serie C in salita, la società fa autocritica”