“Covid, paura per gli studenti. Rinviati i rientri”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “In Sicilia slitta all’8 marzo l’aumento dal 50 al 75% per cento degli alunni in presenza alle superiori. Da sciogliere i nodi di trasporti e stazionamenti”. “Boscaglia paga per tutti, patata bollente al vice”. In taglio alto: “Etna, settima emissione di lava e cumuli di cenere”. “Sanremo al via. Maratona su Tgs e Rgs”.