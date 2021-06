Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “AstraZeneca stop. Azzurri regalateci un sorriso”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina del "Giornale di Sicilia"

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". "La Sicilia blocca le somministrazioni della prima dose a chi ha meno di 60 anni, non cambia nulla per chi deve fare la seconda. La scia di contagi non si ferma ma il bianco ora si vede". E ancora: "Azzurri, regalateci un sorriso".